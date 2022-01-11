Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

Попова заявила об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В РоссииМурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянииМурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянииЧитать подробнее

"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель (заболеваемости коронавирусом - ИФ) превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе", - сказала Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что по итогам первой недели текущего года среднесуточный охват тестированием составил 239 на 100 тыс. населения, что меньше заданной нормы в 300 на 100 тыс. По ее словам, данный показатель повлиял на учет выявленных зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Не достигнут необходимый показатель охвата тестированием в 66 регионах страны.

"Это, безусловно, недопустимо в условиях распространения нового штамма, и требует от руководства регионов особого контроля", - подчеркнула Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, наихудшие показатели охвата тестированием отмечаются в Еврейской автономной области, республиках Крым и Алтай, Брянской и Ярославской областях.

Хроника коронавируса. Январь.

10
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"
Пандемия коронавируса

В России зафиксировано резкое падение темпов вакцинации в зимние праздники

В России число заразившихся "омикроном" достигло 305

Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянии

Мурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянии
Пандемия коронавируса

Собянин ждет значительного роста COVID-заболеваемости в течение 7-10 дней

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Правозащитница сообщила о двух суицидах в московском СИЗО "Медведь"

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Кремль подтвердил решение Путина об индексации пенсий по реальной инфляции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });