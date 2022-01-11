Попова заявила об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель (заболеваемости коронавирусом - ИФ) превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе", - сказала Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что по итогам первой недели текущего года среднесуточный охват тестированием составил 239 на 100 тыс. населения, что меньше заданной нормы в 300 на 100 тыс. По ее словам, данный показатель повлиял на учет выявленных зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Не достигнут необходимый показатель охвата тестированием в 66 регионах страны.

"Это, безусловно, недопустимо в условиях распространения нового штамма, и требует от руководства регионов особого контроля", - подчеркнула Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, наихудшие показатели охвата тестированием отмечаются в Еврейской автономной области, республиках Крым и Алтай, Брянской и Ярославской областях.