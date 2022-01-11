В России число заразившихся "омикроном" достигло 305
Роспотребнадзор допускает, что суточный прирост заболеваемости в стране может стать шестизначным
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России выявили уже 305 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в 13 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. В самом конце декабря говорилось о 103 случаях.
Она предупредила, что из-за "омикрона" суточный прирост заболеваемости COVID-19 в стране может достичь шестизначных чисел. Сейчас показатель пока ограничивается десятками тысяч.
Инкубационный период при заражении "омикроном" короче
"С учетом того, что инкубационный период у "омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, и после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже - на третьи-пятые сутки", - сказала глава Роспотребнадзора.
Попова призвала сограждан при любом ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачу и оставаться дома. Работодателям она рекомендовала не пускать на работу сотрудников с симптомами любого острого респираторного заболевания.
География "омикрона"
По ее словам, из 305 выявленных случаев "омикрона" 49 пришлось на два очага в двух студенческих общежитиях.
"На сегодняшний день все очаги закрыты, все выздоровели, все вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим", - уточнила она.
"Омикрон" зарегистрирован в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, Ростовской области, Пермском крае, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях, Башкирии и Ингушетии. Штамм завозили из 25 стран, "лидерами по завозу" пока считаются ОАЭ, Великобритания, Турция.
Неблагоприятные прогнозы
"Сегодня мы видим, к сожалению, в пессимистическом варианте прогноз по возможному выявлению количества и по растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований", - сказала также Попова.
Она объяснила, что идет постоянное прогнозирование развития ситуации с COVID-19 и распространением "омикрон"-штамма, и "российскими учёными-эпидемиологами, математиками и аналитиками в разработаны подходы к прогнозированию развития эпидемиологической ситуации".
"Эти подходы носят интегрированный нелинейный характер, и мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные", - уточнила Попова.
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сказал, что ждет в столице всплеска заболеваемости через 7-10 дней именно из-за "омикрона". Он допускает, что в эту волну ситуация в городе может стать более критической, чем она была в предыдущие волны заболеваемости.
"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе", - сказала Попова.
Глава Минздрава Михаил Мурашко 6 января отмечал, что в регионах уже фиксируются случаи местного заражения "омикроном", не завозные. 11 января, к примеру, руководитель Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что в регионе "омикрон" выявили у матери и младенца, которые и сами не выезжали за рубеж и не контактировали с недавно вернувшимися туристами.