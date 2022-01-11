В России число заразившихся "омикроном" достигло 305

Роспотребнадзор допускает, что суточный прирост заболеваемости в стране может стать шестизначным

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России выявили уже 305 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в 13 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. В самом конце декабря говорилось о 103 случаях.

Она предупредила, что из-за "омикрона" суточный прирост заболеваемости COVID-19 в стране может достичь шестизначных чисел. Сейчас показатель пока ограничивается десятками тысяч.

Инкубационный период при заражении "омикроном" короче

"С учетом того, что инкубационный период у "омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, и после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже - на третьи-пятые сутки", - сказала глава Роспотребнадзора.

Попова призвала сограждан при любом ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачу и оставаться дома. Работодателям она рекомендовала не пускать на работу сотрудников с симптомами любого острого респираторного заболевания.

География "омикрона"

По ее словам, из 305 выявленных случаев "омикрона" 49 пришлось на два очага в двух студенческих общежитиях.

"На сегодняшний день все очаги закрыты, все выздоровели, все вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим", - уточнила она.

"Омикрон" зарегистрирован в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, Ростовской области, Пермском крае, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях, Башкирии и Ингушетии. Штамм завозили из 25 стран, "лидерами по завозу" пока считаются ОАЭ, Великобритания, Турция.

Неблагоприятные прогнозы

"Сегодня мы видим, к сожалению, в пессимистическом варианте прогноз по возможному выявлению количества и по растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований", - сказала также Попова.

Она объяснила, что идет постоянное прогнозирование развития ситуации с COVID-19 и распространением "омикрон"-штамма, и "российскими учёными-эпидемиологами, математиками и аналитиками в разработаны подходы к прогнозированию развития эпидемиологической ситуации".

"Эти подходы носят интегрированный нелинейный характер, и мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные", - уточнила Попова.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сказал, что ждет в столице всплеска заболеваемости через 7-10 дней именно из-за "омикрона". Он допускает, что в эту волну ситуация в городе может стать более критической, чем она была в предыдущие волны заболеваемости.

"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе", - сказала Попова.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 6 января отмечал, что в регионах уже фиксируются случаи местного заражения "омикроном", не завозные. 11 января, к примеру, руководитель Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что в регионе "омикрон" выявили у матери и младенца, которые и сами не выезжали за рубеж и не контактировали с недавно вернувшимися туристами.