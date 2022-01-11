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Эксперт оценил в полгода срок модификации вакцины "КовиВак" под "омикрон"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Модификация и регистрация вакцины от коронавируса COVID-19 "КовиВак" под штамм "омикрон" в случае необходимости займет около полугода, сообщил гендиректор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"Мы полагаем, что на работу (по модификации - ИФ), собственно, это займет порядка трех месяцев, мы об этом докладывали в правительстве. С учетом регуляторной системы - трудно уже подсказать, но, полагаем, что где-то порядка полугода. Это вопрос все-таки министерству здравоохранения", - сказал Ишмухаментов в эфире "России 24" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время в центре проводится подготовка к тому, чтобы проверить эффективность вакцины, насколько хорошо антитела, образуемые после прививки "КовиВаком", нейтрализуют вариант "омикрон".

"Ориентировочно (эта подготовка - ИФ) потребует еще недели две. И тогда уже будет некое понимание полного генома. Наша задача на сегодняшний день посмотреть и охарактеризовать этот штамм, сделать полный геномный анализ и, собственного говоря, провести реакцию нейтрализации с сывороткой добровольцев, которые были проиммунизированы вакциной", - сказал глава центра.

В середине декабря 2021 года Ишмухаметов сообщил "Интерфаксу", что вакцина "КовиВак" должна быть эффективна против варианта "омикрон" и менять её не нужно. "Мы полагаем, что вакцина должна быть априори эффективна, поскольку представляет собой комплекс антигенов, полностью входящих в состав (вируса). А изменения в омикроне при всей значительности вряд ли будут кардинальными. Мы не ожидаем необходимости (изменять вакцину)", - сказал Ишмухаметов, отвечая на вопрос агентства об эффективности вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса. По его словам, "омикрон" не будет постоянным штаммом, он, вероятнее всего, быстро эволюционирует дальше, а вести прошлую войну смысла нет".

В РФ официально зарегистрированы 305 случаев заболевания "омикроном", сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время мэр столицы Сергей Собянин во вторник же сообщил, что, "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон" и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". За последние сутки в Москве зарегистрированы 4 635 новых случая COVID-19.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Вакцина "КовиВак" является третьей российской вакциной от коронавируса, она была зарегистрирована в феврале текущего года. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
КовиВак Айдар Ишмухаметов Коронавирус Центр Чумакова

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