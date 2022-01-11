Собянин ждет значительного роста COVID-заболеваемости в течение 7-10 дней

Мэр отметил, что из-за "омикрона" ситуация в Москве может стать хуже, чем в прошлые волны коронавируса

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Москве растет заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон", значительное увеличение показателя прогнозируется в течение 7-10 дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон", и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По его словам, это означает, что ситуация находится в зоне риска. "В течение 7-10 дней, я думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости", - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве на фоне "омикрона" может стать более критической, чем она была в предыдущие волны заболеваемости.

Мэр столицы заявил, что в связи с этим считает необходимым мобилизовать дополнительный коечный фонд и систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и привлекать население к вакцинации против COVID-19.

"Все эти меры стандартные, отработанные, но, тем не менее, в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение", - пояснил Собянин.

Ранее во вторник в Центре Гамалеи спрогнозировали вспышку "омикрона" в РФ к началу февраля.

Во вторник в Москве за сутки выявили 4 635 новых случаев, что почти на 67% больше, чем в понедельник, когда сообщалось о 2 778 заболевших.