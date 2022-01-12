Самолеты ВКС РФ доставили в Москву из Казахстана еще 376 российских граждан

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные самолеты доставили в Москву из Казахстана еще 376 российских граждан, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Казахстана в РФ 2095 российских и иностранных граждан.

Ранее командующий контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков сообщил, что российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена. По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.