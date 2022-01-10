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Военный самолет РФ вывез из Казахстана российских граждан и европейских дипломатов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Самолет российских Воздушно-космических сил вывез из Алма-Аты 146 российских граждан, а также дипломатов из Австрии и Венгрии с семьями, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан", - сообщили в министерстве.

"Также самолетом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, накануне ВКС доставили из Казахстана в России 1489 российских граждан.

Как сообщают в Минобороны, среди дипломатов - военный атташе Австрии Томас Ахаммер, и генконсул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн.

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