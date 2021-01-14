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В Хабаровске возбудили дело после гибели в пожаре семьи из пяти человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае устанавливаются обстоятельства смерти семьи из пяти человек во время пожара в многоквартирном доме в Хабаровске, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщается на сайте СК РФ.

По сообщению ведомства, пожар произошел ночью 14 января на втором этаже многоквартирного дома в Индустриальном районе Хабаровска. Когда огонь удалось потушить, были обнаружены тела супругов, двух их малолетних детей, а также отца погибшей женщины. По предварительным данным, данная семья на профилактическом учете не состояла.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что пожарные расчеты, прибывшие на тушение пожара, не наблюдали сильного задымления в квартире и в подъезде. Эвакуация не проводилась.

В ведомстве уточнили, что в квартире горели домашние вещи на площади 10 кв. метров.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пять человек, в том числе двое детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в Хабаровске.

Хабаровский край Хабаровск

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