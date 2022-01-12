Корабли Балтийского флота в 2022 году совершат свыше 10 походов в дальнюю морскую зону

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более десяти походов в дальнюю морскую зону совершат корабли Балтийского флота в 2022 году, сообщил в среду в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина.

"В этом году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше десяти походов кораблей в дальнюю морскую зону, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах", - сказал Лиина, добавив, что усилия Балтфлота направлены на обеспечение военно-морских интересов РФ.

"Моряки-балтийцы продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России", - подчеркнул он.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).