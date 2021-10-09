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В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ России

В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ России
Общий вид на пролив Босфор
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Средний разведывательный корабль ВМФ России "Кильдин", пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

Корабль Черноморского флота "Кильдин", в частности, предназначен для разведки сил вероятного противника, вскрытия информации о их местонахождении, возможной угрозы с их стороны для своевременной выработки адекватных ответных мер и, при необходимости, приведения в боевую готовность нужные силы.

Точный состав бортового разведывательного радиотехнического оборудования является закрытой информацией.

Ранее в Средиземное море проследовал малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек". Корабль, оснащенный ракетами "Калибр", вошел в состав сил постоянного оперативного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.

В настоящее время в составе российской эскадры в Средиземном море - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Средиземное море ВМФ РФ Черноморский флот Кильдин

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