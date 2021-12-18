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В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Орск"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) ВМФ РФ "Орск" в пятницу, пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

По их утверждению, БДК "Орск" направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. 10 дней назад он вернулся в Черное море из предыдущего похода в Средиземное море.

8 декабря через Босфор в Средиземное море также проследовал БДК Черноморского флота "Цезарь Куников". Указывалось, что, судя по осадке, корабль шел сильно нагруженным. Во время прохождения через пролив его сопровождал катер турецкой береговой охраны.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

Средиземное море ВМФ РФ Орск

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