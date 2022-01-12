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Три человека погибли в автоаварии в Иркутской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Автомобиль и грузовик столкнулись в среду на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, погибли три человека и два пострадали, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

"По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека и двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле "Газель", - говорится в сообщении.

Информация о столкновении "Газели" и грузовика Volvo на 1839 км трассы Р-255 "Сибирь" (район Старой Ясачной) поступила в полицию около 8:20 по местному времени (3:20 мск).

Экипажи ДПС работают над ликвидацией последствий аварии и обеспечивают регулирование безопасности дорожного движения на этом участке трассы.

Иркутская область

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