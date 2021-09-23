Четыре ДТП произошло на одном участке трассы в Прибайкалье за полчаса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах нескольких автоаварий, произошедших в четверг на одном участке федеральной трассы Р258 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Сегодня утром в течение получаса на участке федеральной автодороги Р258 "Байкал" в районе станции Глубокой произошли четыре дорожно-транспортных происшествия. При этом на указанном отрезке автодороги нет поворотов, перекрестков, крутых спусков или подъемов", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что около семи часов утра 49-летний водитель грузовика Daewoo не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Через некоторое время в подобной ситуации оказался 37-летний водитель Subaru Forester, который следовал в попутном направлении. Спустя несколько минут со стоявшим Subaru столкнулся 32-летний мужчина на Honda Insight.

Четвертое ДТП произошло с участием автомобилей Mazda Familia и Toyota Land Cruiser, они столкнулись. Медпомощь понадобилась 28-летнему водителю и двум пассажирам Mazda 21 и 29 лет.