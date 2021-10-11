Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Прибайкалье

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в автоаварии с участием автобуса на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" в Иркутской области в понедельник, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По уточненным данным полиции, на 94-м километре трассы в Слюдянском районе столкнулись автобус Hyundai County, грузовик Freightliner и автомобиль Honda Stepwgn.

По предварительной информации прокуратуры региона, автобус перевозил 15 туристов в Тункинскую долину (Бурятия). Все они были доставлены в Слюдянскую районную больницу для обследования и при необходимости оказания медпомощи. Все туристы - граждане России.

По факту ДТП надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.