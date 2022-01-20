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Минсельхоз призвал скорректировать закон для защиты поставщиков от ритейлеров

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ выступает за корректировку законодательства, чтобы защитить поставщиков продовольствия от "нерегламентированных" штрафов и бонусов со стороны ритейлеров. Минпромторг считает, что спорные ситуации - не системная проблема и необходимости вносить изменения в закон о торговле нет.

"Серьезные опасения представителей агробизнеса и Минсельхоза России вызывают трудно прогнозируемые и нерегламентированные штрафы со стороны торговых сетей, ретро-бонусы, а также принуждение поставщиков к работе через посредников. Принимая во внимание, что это приводит к дополнительным затратам производителей и оказывает непосредственное влияние на увеличение потребительских цен, по мнению ведомства, необходимо внесение изменений в законодательную базу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

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Ведомство также считает, что необходимо увеличить долю поставок в ритейл по агроконтрактам - прямым договорам между сельхозтоваропроизводителями (в первую очередь, субъектами малого и среднего бизнеса) и торговыми сетями. Переход на прямые контракты будет способствовать расширению ассортимента базовых продуктов питания, прежде всего овощей, и стабилизации их стоимости, полагают в министерстве.

В свою очередь, Минпромторг считает, что вносить изменения в закон о торговле преждевременно.

Ситуация в отрасли обсуждалась на совещании в Минпромторге 19 января. В ходе совещания Минсельхоз выступил за внесение изменений в закон о торговле, в частности, за новые ограничения для сетей по взиманию бонусов с поставщиков. Об этом заявила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным издания, заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев допустил включение в закон части норм Кодекса добросовестных практик (КДП), который регулирует отношения поставщиков и сетей на добровольной основе.

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"Оксана Николаевна Лут на совещании говорила о том, что если проблемы в этих взаимоотношениях (между сетями и поставщиками - ИФ) никак не будут решаться, то стоит рассмотреть возможность точечных корректировок в закон о торговле. Однако на совещании никаких конкретных кейсов с критикой работы торговых сетей озвучено не было, а независимые эксперты, которые работают в рамках Кодекса добросовестных практик, подтвердили на совещании, что все спорные вопросы - как правило, это претензии поставщиков к крупным и средним сетям - участницам этого кодекса - решаются оперативно и мирным путем", - сказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (его слова приводит пресс-служба Минпромторга).

При этом не все поставщики и производители подписались под этим кодексом, но требуют его соблюдения от сетей, которые подписали документ, отметил Евтухов. "Это не совсем правильно и логично, поэтому мы еще раз призываем всех желающих производителей под этим кодексом подписаться", - сказал он.

"Спорные ситуации в этом плане - вовсе не системная проблема, а разовая история. Тем не менее, мы договорились и с ФАС, и с коллегами-экспертами из нашей комиссии по конфликтным ситуациям в рамках кодекса добросовестных практик разобрать отдельные претензии производителей продовольствия к торговым сетям, чтобы вынести решения, устраивающие все стороны. Подчеркнем, что на сегодняшний день необходимости в корректировке закона нет", - добавил он.

Поправки в закон о торговле были приняты летом 2016 года. В соответствии с поправками, совокупный размер выплат, которые ритейлеры могут взимать с поставщиков, был ограничен на уровне 5% от стоимости объема поставки (включая плату за маркетинговые услуги и логистические услуги). Раньше был ограничен только ретробонус (вознаграждение за объем поставки) - на уровне 10%. Размер выплат за маркетинг и логистику не регулировался. Закон в новой редакции также сократил отсрочку платежей за поставленный товар - до 8-40 дней (с 10-45 дней, согласно предыдущей версии закона), в зависимости от его срока годности.

Минсельхоз РФ Минпромторг РФ

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