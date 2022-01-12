Незаконная утилизация затонувших в Волге судов загрязнила 3 тыс. кв. м берега реки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Незаконная утилизация затонувших в Волге судов нанесла ущерб экологии Астраханской области на 163 млн рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в среду.

"В результате незаконной утилизации судов пострадала природоохранная зона Волги. Ущерб природе Астраханской области составил более 163 млн рублей. Загрязнению нефтепродуктами подверглись 3 тыс. 399 кв. м почв. Снят, перемещен и уничтожен плодородный слой площадью 6 тыс. 414 кв. метров", - написала Родионова в своем аккаунте в инстаграме.

Она уточнила, что зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в реке в пять раз.

Росприроднадзор передал материалы проверки в прокуратуру.