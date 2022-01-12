Несколько пострадавших от пыток в саратовской больнице УФСИН этапированы в Сибирь

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Несколько заключенных, ранее отбывавших наказание в колониях Саратовской области и написавших в Следственный комитет заявления о пытках и истязаниях в областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН, этапированы в сибирские колонии, сообщила "Интерфаксу" их адвокат Снежана Мунтян.

"29 декабря 2021 года я посещала в ИК-13 моего подзащитного Романа Позднякова. После встречи со мной в тот же день его отправили в СИЗО-1 Саратова, а 3 января - этапом в неизвестном направлении. Вчера мне стало известно, что Поздняков и еще двое осужденных, Александр Суханов и Руслан Минбашиев, убыли в ИК-7 Омска", - рассказала адвокат.

Эта ситуация, по словам Мунтян, вызывает много вопросов.

"Кто принял решение об этапировании, достоверно зная, что эти ребята являются заявителями по пыткам в ИК-13 и ОТБ-1? Я расцениваю это, как давление на осужденных с целью запугивания", - заявила адвокат.

"Мы с Поздняковым с трудом добились, чтобы его заявление о примененных в отношении него пытках и вымогательстве вышло за пределы ИК-13 и было зарегистрировано в Следственном комитете. Следователи СК должны были его допросить и признать потерпевшим, однако его в срочном порядке отправляют на этап в предпраздничные дни, чтобы адвокаты не смогли помешать и проконтролировать", - отметила Мунтян.

По ее словам, в Саратовской области в праздничные дни адвокатов отказываются пускать в исправительные учреждения. "Иными словами, нам буквально связали руки и не оставили выбора", - резюмировала Мунтян.

Это не единственный случай этапирования в Сибирь заключенных, сообщивших о пытках в ОТБ-1.

Адвокат Аза Алиева сообщила агентству, что 3 января этого года ее подзащитного Александра Суханова сотрудники ФСИН "вывезли за пределы Саратовской области".

"Суханова вывезли в Омск, где адвокату невозможно оказать помощь подзащитному. Суханов является потерпевшим от пыток, мы неоднократно подавали заявления о преступлении, считаю, что ФСИН хочет таким образом оказать давление на моего подзащитного, чтобы он забрал заявление", - заявила адвокат.

Агентству пока не удалось получить комментарии регионального УФСИН.

В СУ СКР по региону агентству сообщили, что дела ОТБ-1 находятся в производстве центрального аппарата СК РФ, поэтому в Саратове их расследование не комментируют.

Скандал с пытками в российских колониях

В начале октября прошлого года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс. Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч.2 ст.132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.