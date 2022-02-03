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Адвокат сообщила о нарушении прав заключенных в колонии под Саратовом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Нарушения прав осужденных наблюдаются в исправительной колонии №2 города Энгельса УФСИН России по Саратовской области, сообщила "Интерфаксу" адвокат Маргарита Гальцева в четверг.

"В отношении осужденных применяется физическая сила. В колонии произошел пожар, в организации которого пытаются обвинить заключенных. Как минимум одному осужденному потребовалась медицинская помощь, которую ему пришлось очень долго ждать", - сказала она.

Гальцева также отметила, что камеры штрафного изолятора непригодны для нахождения.

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"На мой профессиональный взгляд, ситуация в колонии очень нестабильная, даже опасная и требует срочного вмешательства общественного контроля и уполномоченных структур", - заключила адвокат.

В свою очередь глава Общественной наблюдательной комиссии, член Общественной палаты Саратовской области Денис Соболев заявил агентству, что общественники сразу же отправятся в ИК-2 для проведения проверки - как только официальное обращение адвоката поступит в комиссию.

"Пока письмо к нам не поступало", - отметил Соболев.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями регионального УФСИН по ситуации в ИК-2.

Скандал с пытками в колониях

В начале октября 2021 года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс. Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.

Саратовская область ФСИН Энгельс

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