Темпы вакцинации в Петербурге выросли после новогодних праздников

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В первые два рабочих дня нового года в Петербурге прививались более 18 тыс. человек ежедневно, сообщил в среду телеграм-канал городского комитета по здравоохранению.

"В Петербурге после завершения новогодних каникул постепенно возрастают темпы вакцинации населения. За 10 января впервые привито 8 135 человек (с учетом Спутника Лайт), а всего сделано 18 796 инъекций. За 11 января первый компонент получили 8 478 петербуржцев, а всего сделано 18 018 инъекций", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что вакцинацию уже прошли более 800 тыс. человек старше 60 лет.

По данным автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения" на конец октября, в Петербурге зарегистрированы 1 млн 228 тыс. 693 человека в возрасте 60 лет и старше. Согласно эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора, в последние дни 2021 года ежедневно прививались 13-16 тыс. человек.

В комитете по здравоохранению ранее сообщили, что 31 декабря вакцинацию прошли 2 тыс. 387 человек, 1 января - 340 человек, 2 января - 2 тыс. 574 человек. По данным на среду, 12 января, полный цикл вакцинации в Петербурге прошли 2 млн 753 тыс. 546 человек, что составляет 51% населения.