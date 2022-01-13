Больше 82% гастарбайтеров в России составляют граждане трех стран

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России больше 82% легальных иностранных трудовых мигрантов составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, сообщила "Интерфаксу" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она отметила, что страны СНГ традиционно выступают "государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ", исходя из экономических, социально-культурных и исторических связей.

В этом же интервью она сказала, что в МВД в рамках совершенствования системы контроля за иностранцами в России рассматривают возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, в том числе за посягательства на общественный порядок. Для этого, по ее словам, потребуется внести поправки в КоАП.

Также в рамках комплексного реформирования миграционного законодательства планируется введение единого документа с электронным носителем информации для иностранных граждан, который позволит обеспечить их идентификацию.