Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Больше 82% гастарбайтеров в России составляют граждане трех стран

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России больше 82% легальных иностранных трудовых мигрантов составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, сообщила "Интерфаксу" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она отметила, что страны СНГ традиционно выступают "государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ", исходя из экономических, социально-культурных и исторических связей.

В этом же интервью она сказала, что в МВД в рамках совершенствования системы контроля за иностранцами в России рассматривают возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, в том числе за посягательства на общественный порядок. Для этого, по ее словам, потребуется внести поправки в КоАП.

Также в рамках комплексного реформирования миграционного законодательства планируется введение единого документа с электронным носителем информации для иностранных граждан, который позволит обеспечить их идентификацию.

МВД Валентина Казакова Узбекистан Таджикистан Киргизия

Новости по теме

Новости

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с пельменями в школьных столовых

Что случилось этой ночью: четверг, 13 января

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 12 рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 12 рейсов

При взрыве газового бойлера в доме на юге Сахалина пострадал человек

Что произошло за день: среда, 12 января

Грушко заявил, что РФ ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения

Материнский капитал и выплаты ветеранам будут проиндексированы на 8,4%

Материнский капитал и выплаты ветеранам будут проиндексированы на 8,4%

Инфляция в РФ с 1 по 10 января в годовом выражении разогналась до 8,6%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });