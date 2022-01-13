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"Роскосмос" запланировал провести более десяти коммерческих пусков в 2022 г.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2022 году планирует провести более десяти коммерческих пусков космических ракет, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"(Запланировано - ИФ) более десяти коммерческих пусков, в том числе в интересах инозаказчиков", - сказал Рогозин на совещании, посвященном итогам работы "Роскосмоса" за 2021 год.

Накануне Рогозин сообщал, что "Роскосмос" планирует провести в 2022 году около 30 пусков.

По его словам, госкорпорация не анонсировала количество пусков в 2022 году, так как программа запусков может быть скорректирована. "Мы исходим из того, что часть пусков может не состояться", - сказал Рогозин.

"Роскосмос" провел в 2021 году 25 запусков: 14 из них с космодрома Байконур, по пять пусков с Восточного и Плесецка и один с космодрома Куру во французской Гвиане.

Ранее в госкорпорации сообщали, что по состоянию на конец декабря 2021 года проведено 76 успешных пусков российских ракет космического назначения подряд.

Отмечалось, что в 2021 году всего российскими ракетами в околоземное космическое пространство выведены 340 космических аппаратов разного назначения и в интересах нескольких стран.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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