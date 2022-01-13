Чубайс оценил шансы РФ стать лидером в водородной энергетике и захоронении СО2

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия, обладая природными и технологическими преимуществами, может стать мировым лидером в водородной энергетике и улавливании и захоронении СО2. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на XIII Гайдаровском форуме.

По его мнению, в связи с неотвратимостью энергоперехода в мире и нашей стране возникнет ряд совершенно новых отраслей. "В диапазоне до 2030 года в стране могут возникнуть до десятка отраслей, которых сейчас просто не существует. И у нас для этого есть фундаментальные преимущества – и природные, и технологические. В числе возможных 10 новых отраслей ключевыми могут выступить две – развитие водородной энергетики и улавливание и захоронение СО2", - сказал он.

"Что касается водорода как нового голубого топлива, то у России здесь есть фантастические преимущества. Я считаю, что в 2030 году Россия может выйти на мировых рынках в диапазон объемов продаж от 6 до 10 млн тонн, это под $40 млрд – гигантские цифры. А создание водородной индустрии: производство, хранение, транспорт – это сложнейшие вызовы, в которых Россия, скорее всего, будет в числе первых. Это означает, что у нас есть шанс создать совершенно новое", - считает Чубайс.

"Что касается второго примера – улавливание и хранение углерода, то уже сейчас совершенно ясно, что это будет огромная индустрия. Если говорить совсем примитивно, то речь идет о том, чтобы СО2, который образуется в результате сжигания, улавливать и обратно в недра закачать. Еще 2-3 года назад это выглядело совсем экзотикой, вообще несерьезно. А сегодня конкретная компания, "Газпром нефть", разрабатывает проект улавливания и хранения СО2 в Оренбургской области с серьезным объемом - под 1,5 млн тонн", - сказал чиновник.

По его словам, самое важное в том, что у России достаточно технологических заделов под реализацию задачи улавливания и хранения СО: есть понимание функционирования подземного газохранилища, есть соответствующие технологии. Кроме того, в недрах страны достаточно пригодных подземных хранилищ, куда можно закачивать СО2.

"Для сравнения, сейчас идет проект подобного масштаба Норвегии вместе с Великобританией в Северном море. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что, если собираешься закачивать СО2 в подводную скважину, то это дороже, чем в подземную на суше. Это, во-первых. А во-вторых, в море СО2 нужно будет танкерами возить. Во всех смыслах ясно, что проект в России будет, скорее всего, минимум в 1,5-2 раза дешевле", - считает Чубайс.

"Я не знаю, есть ли в мире еще другая страна, сопоставимая с Россией по потенциальному объему индустрии улавливания и хранения углерода. А если учитывать, что в России этот процесс будет дешевле, то возникают предпосылки прихода к нам инвесторов, которые захотят вложить деньги в такие проекты", - резюмировал он.

Как сообщалось, Россия с 2022 года вводит первые законодательные инициативы, позволяющие развивать в стране новую отрасль – по улавливанию, закачке и хранению (CCS) углекислого газа. Так, недропользователи России с 1 января 2022 года смогут оформлять лицензии на строительство хранилищ парниковых газов. Также готовятся изменения в законодательство, предполагающие возможность хранения CO2 – сейчас такого разрешения на законодательном уровне нет. Кроме того, Минприроды и Роснедра изучают зоны, наиболее перспективные для захоронения CO2, наиболее интересными считаются Западная Сибирь и Оренбуржье.

Среди нефтяных компаний о планах по CCS публичные заявления сделали три предприятия. "Татнефть" планирует закачку парниковых газов в подземные пласты неподалеку от Нижнекамской промышленной зоны (эмитенты СО2 – Нижнекамская ТЭЦ-2 и нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО"). "Газпром нефть" начинает пилот в Оренбургской области, где планирует построить мощности по закачке 1 млн тонн СО2 в год стоимостью 30 млрд рублей (эмитенты – металлурги и энергетики). "НОВАТЭК" планирует объединить проекты по улавливанию и захоронению СО2 со своих заводов – "Ямал СПГ" и разрабатываемого проекта завода по производству аммиака на "Обском ГХК".

Улавливание, закачка и захоронение диоксида углерода – действенный способ декарбонизации промышленных объектов без их существенной модернизации. CCS признано одним из основных инструментов достижения климатических целей наряду с повышением энергоэффективности и переходом на возобновляемые источники энергии.

"Энергостратегию" надо пересматривать"

Задачи энергоперехода, по словам Чубайса, потребуют масштабного пересмотра Энергостратегии РФ (сейчас утверждена до 2035 года) и сопряженных с ней отраслевых стратегий: "Базовый из действующих в России документов, называется "Энергостратегия" – Российская энергетическая стратегия до 2035 года, весь неправильный... Энергостратегия России создана людьми, которые были глубоко убеждены, что никакого энергеперехода нет и не будет. Они ошиблись". "Из энергостратегии следует стратегия угольной индустрии, стратегия нефтяной индустрии, стратегия газовой индустрии, стратегия электроэнергетики. Ребят, это все надо пересматривать!" - заявил Чубайс.

Одним из ключевых векторов развития энергетических отраслей, по мнению спецпредставителя президента, должно стать наращивание объемов переработки энергоресурсов.

"85% нефти сжигается после нефтепереработки, а 15% используется нефтехимией. Газ - пропорция еще жестче: 95% и 5% (95% сжигается, 5% - преобразуется). Первое стратегическое направление, это, конечно же, начало изменения этой пропорции... Это сейчас начали делать, начал "Газпром", "СИБУР" – блестящий проект в Амурской области, классный проект в Усть-Луге, газохимия. Это стратегия, это не тактика, туда надо продолжать наращивать инвестиции. И это даст возможность наше природное преимущество в виде запасов газа использовать и тогда, когда сжигать будет сложно или совсем нельзя", - уверен Чубайс.