Набиуллина сочла, что энергопереход станет шоком предложения

Глава ЦБ также назвала энергопереход мощным проинфляционным фактором

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Энергопереход является мощным долгосрочным структурным проинфляционным фактором, он также станет шоком предложения, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход", - сообщила Набиуллина в рамках Гайдаровского форума.

Проинфляционный характер этот фактор будет носить, так как экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику будут дороже, пояснила глава ЦБ.

"По сути дела, ESG-фактор - это такой длящийся будет шок предложения, аналогично тому, что было, наверное, с нефтяными ценами в 70-х годах", - отметила она.

Набиуллина считает, что наблюдающийся рост глобальной инфляции - это не краткосрочное явление, а кардинальное изменение трендов в целом.

Мир до последнего времени привык жить в условиях низкой инфляции. Под этим было несколько мощных факторов: глобализация, формирование производственных цепочек, Китай с дешевой рабочей силой и открытием своего рынка, а также ужесточение финансового регулирования по всему миру, напомнила глава ЦБ. "Мягкая денежно-кредитная политика (в развитых странах - ИФ) только компенсировала действие этих дезинфляционных факторов", - отметила она.

Сейчас, по ее мнению, происходит кардинальный разворот этих тенденций. Происходит деглобализация, финансовое регулирование стабилизировалось, в некоторых странах даже наблюдаются попытки его смягчения. При этом к мягкой денежно-кредитной политике в условиях пандемии добавилась "агрессивно стимулирующая бюджетная политика", подчеркнула Набиуллина. "На фоне накопления "пузырей" финансовых активов произошло такое накопление навеса сбережений домохозяйств во многих странах", - сказала она, подчеркнув проинфляционный характер всех этих факторов.