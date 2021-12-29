Лови, закачивай, храни – СО2 поможет нефтегазу открыть новую реальность

О задачах и перспективах экономики РФ от зарождающейся новой отрасли – улавливания, закачки и хранения диоксида углерода

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Продвинутое население планеты, стремясь предотвратить катастрофические последствия потепления на Земле, объявило "мировую войну" загрязняющим экологию промышленникам. Нефтяная отрасль, образ которой сильно потемнел за последние годы из-за давления "зеленых", оказалась под пристальным вниманием. Этой отрасли приходится учиться жить в ситуации, когда нужно и удовлетворять спрос на нефть, и делать это максимально "правильными" для экологии способами.

Мировые нефтяные и газовые компании вырабатывают свою тактику участия в глобальных климатических боях. Привлекают опыт и компетенции, накопленные за десятилетия общения с недрами. Российская нефтянка в эпоху декарбонизации тоже ищет способы соответствовать духу времени. В активную повестку входят темы, которые раньше вряд ли бы заинтересовали нефтяников. Одно из новых веяний – улавливание, закачка и хранение углекислого газа (CCS).

Знакомство с идеей CCS показало, что она может не просто принести нефтяникам дополнительные баллы в таблице климатически ответственных компаний. Эта практика может способствовать зарабатыванию денег в совершенно новом виде бизнеса. А также создавать конкурентные преимущества для других отраслей промышленности, где выбросы СО2 кратно выше, чем в нефтянке.

Цель – 2060. Или раньше

Президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе в октябре объявил ориентиром страны по достижению углеродной нейтральности 2060 год (не исключая, что цель будет достигнута раньше). При этом, Россия стремится обеспечить объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе.

Правительству совместно с ЦБ поручено разработать перечень финансовых инструментов для реализации "зеленых" проектов. "С 1 июля будущего года будет все готово для запуска в России климатических инициатив бизнеса, в том числе иностранного. Важную роль призвана сыграть и новая программа повышения энергоэффективности экономики. Ее подготовку правительство должно завершить к 1 октября 2022 года", - говорил Путин.

Итак, цели поставлены, осталось выбрать эффективные пути. Каждая отрасль будет выбирать свои варианты. Нефтянка привлекает последние технологические достижения для экологичной работы, стремится к минимальному сжиганию попутного нефтяного газа, готовится запускать ветрогенерацию, присматривается ко всем цветам водорода, намеревается участвовать в лесных проектах с надеждой, что они зачтутся как климатически ориентированные. А еще – изучает практики улавливания, закачки и хранения углекислого газа – свежего явления для российской экономики.

Куда и как закачивать

Для начала – технические детали. Основным условием реализации проекта CCS является обнаружение подходящего подземного резервуара или пласта (ловушки) – по аналогии с подземным хранилищем газа. При этом ловушка должна иметь соответствующего качества покрышку, не позволяющую газу подниматься на поверхность. Логично, что наилучшим резервуаром для захоронения СО2 могут стать выработанные газовые месторождения: они сформированы самой природой, миллионы лет хранившей в своих недрах газ.

На втором месте по возможности использования в качестве ловушки для СО2 – водоносные пласты. Эти залежи встречаются гораздо чаще, чем углеводородные. Нефтяные месторождения для захоронения СО2 не очень подходят – значительный фонд пробуренных скважин создает риски выхода газа на поверхность, а иные геологические условия нефтяных месторождений не всегда приемлемы для хранения газа.

В мировой практике уже наработаны технологии, позволяющие оценить состояние ловушки, качество покрышки, получить соответствующий аудит для проведения CCS. Компетенции по процессам улавливания, закачки и хранению углекислого газа тоже есть. На данный момент в передовиках по технологиям CCS – американские компании, которые активно занимаются изучением процесса, Канада и некоторые страны Европы, проводят свои эксперименты японцы.

России на карте пилотных проектов по захоронению СО2 пока нет. Но, как отмечают эксперты, техническая сторона вопроса не представляет для отечественной промышленности особых сложностей. Российским нефтяникам нужно лишь адаптировать зарубежные практики под местные реалии, поработать над тем, чтобы CCS стал прибыльным видом бизнеса.

Ключевой проблемой на текущий момент является налаживание государственного регулирования в новой отрасли. Активное участие государства в поддержке CCS станет важным моментом развития этого сегмента рынка, подчеркивают собеседники агентства.

Регулирование и конкуренция

Например, европейские государства выбрали вариант жесткого регулирования: когда компаниям поставлены конкретные условия, невыполнение которых влечет штрафы и санкции. В первую очередь, это ужесточение налогообложения в области СО2. В Европе уже работает профильная биржа, торговля квотами СО2 становится нормой – благодаря ей государство вкладывается в формирование инфраструктуры CCS, а европейские компании заявляют, что проекты захоронения СО2 скоро станут окупаемыми.

США пошли по пути налогового вычета для таких проектов, при этом государство тоже активно принимает участие в создании необходимой инфраструктуры. Китайский биржевой эксперимент по торговле квотами СО2 в самом разгаре, КНР ищет свой путь. Пока проекты CCS за рубежом дотационны. На первом этапе так будет и в России.

Наша страна только делает первые шаги в отношении СО2. Так, запускается государственный эксперимент на Сахалине, наиболее значимой частью которого станет квотирование выбросов парниковых газов. Но в целом и в России пришло осознание, что пока выбросы СО2 бесплатны, изменений не будет. При этом российская промышленность рискует не просто отстать от мировых трендов, а стать неконкурентоспособной.

Снижение выбросов СО2 на тонну продукции теперь позиционируется как факт конкурентного преимущества. Уже сейчас автоконцерн из Европы задает вопросы российским заводам об уровне их эмиссии СО2. Потому что этот вопрос все больше беспокоит покупателя автомобилей. Клиент выбирает углеродно нейтральную продукцию. И если год назад власти России были озабочены, как страна в целом будет выполнять климатическое Парижское соглашение, то в 2021 году пришла иная забота – как, в частности, отдельная российская продукция будет соответствовать экологическим требованиям.

Технологии CCS могут стать реальным выходом для крупной промышленности в новых условиях существования. Ведь проще модицифировать действующий завод под закачку СО2, чем строить новый – на водородной энергетике. Возможно, уже совсем скоро показатель эмиссии СО2 станет влиять на рейтинг компаний, объем финансирования со стороны банков. Эти вполне денежные ощущения российская промышленность транслирует властям, способствуя изменениям в чиновничьих умах. Государство, со своей стороны, должно выстроить правила игры при захоронении СО2.

Российские возможности

Эксперты оценивают мировой объем потенциальных хранилищ СО2 в 4 трлн тонн. На долю России приходится около 30% этого объема – недра нашей страны предоставляют огромные возможности закачки СО2. Отечественные геологи уже проводят оценки пластов в разных регионах для создания хранилищ углекислого газа. Приоритетными районами являются Западно-Сибирская и Волго-Уральская нефтегазовые провинции.

Глава Роснедр Евгений Петров отмечал: "Одним из регионов для возможного хранения СО2 может стать Западная Сибирь, где много выработанных месторождений. Там очень хорошие коллектора, очень хорошие покрышки, но стоит вопрос себестоимости этой зоны хранения – Западная Сибирь далеко от компаний-эмитентов СО2, транспорт СО2 туда окажется недешевым".

Руководитель Госкомиссии по запасам Игорь Шпуров подчеркивал, что в первую очередь необходимо создание технологической и нормативной базы обеспечения систем подземного хранения СO2. Минприроды начало формирование законодательной базы в этом направлении. Так, с 1 января 2022 года недропользователи РФ смогут получать лицензии на строительство хранилищ парниковых газов, то есть "имеют законное право размышлять на тему захоронения СО2, о чем раньше не могли и подумать", говорил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Мы проработали механизм предоставления участков недр в пользование для закачки парниковых газов. Лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки парниковых газов можно получить уже сейчас. А с 1 января появится возможность оформлять лицензии уже на строительство хранилищ парниковых газов", - подчеркивал министр. Он также отмечал, что Минприроды готовит изменения в законодательство, предполагающие возможность хранения CO2. Соответствующее поправки ведомство проработало, планирует внести законопроект в Госдуму в весеннюю сессию.

Компании на старте

Российские нефтегазовые компании только присматриваются к возможностям реализации технологий CCS в стране, но при создании благоприятных условий вряд ли будут затягивать с этим процессом. Публичные заявления пока сделали "Газпром нефть", "НОВАТЭК" и "Татнефть". Однако, уже понятно, что оценку новой отрасли проводят все крупные предприятия.

"Татнефть" одна из первых в России может начать применение CCS: компания планирует закачку парниковых газов в подземные пласты неподалеку от Нижнекамской промышленной зоны. Дымовые газы, выделяемые Нижнекамской ТЭЦ-2 и нефтеперерабатывающим заводом "ТАНЕКО", планируется улавливать и разделять, а СО2 сжижать и закачивать. Компанией разработана технологическая схема закачки СО2 в сжиженном виде в геологические структуры, подобрано оборудование для трубопроводов, скважин и наземной инфраструктуры. "Татнефть" ждет от ГКЗ одобрения проекта, чтобы получить лицензии и начать строительство.

"Газпром нефть" надеется в России применить опыт своей зарубежной "дочки" NIS, которая запустила проект по закачке СО2 в Сербии. "Газпром нефть" начинает пилот в Оренбургской области, где планирует построить мощности по закачке 1 млн тонн СО2 в год стоимостью 30 млрд рублей, рассказывал глава компании Александр Дюков. "Но без решения вопросов регулирования, без разработки экономической модели и четкого понимания, кто участвует и каким будет участие государства, развиваться невозможно. Если вы посмотрите на проекты по закачке и хранению углекислого газа в мире, то на первом этапе государство берет на себя значительные функции. В Норвегии, Голландии или США мы видим очень активную роль государства, которое стимулирует проекты и компании", - подчеркивал он.

Ранее Дюков заявлял, что технология улавливания, закачки и хранения СО2 имеет перспективу развития, сопоставимую с нефтяной отраслью. "При применении технологии улавливания, закачки и хранения может утилизироваться от 5 до 10 млрд тонн углекислого газа к 2050 году. Это серьезный объем, и я хочу сказать, что российские нефтегазовые компании хорошо позиционированы, чтобы стать лидерами на этом новом, таком масштабном, очень крупном рынке", - говорил Дюков.

"НОВАТЭК" планирует объединить проекты по улавливанию и захоронению СО2 с завода "Ямал СПГ" и разрабатываемого проекта завода по производству аммиака на "Обском ГХК", рассказывал глава компании Леонид Михельсон. Он отмечал, что это сложная техническая задача, поскольку нужны материалы, не подверженные коррозии. "Мы обратились в правительство, и мы ожидаем от Минприроды выпуск необходимых нормативных актов для дальнейшей сертификации и международной сертификации этой закачки", - говорил глава "НОВАТЭКа". По его словам, компания ведет переговоры с Schlumberger и Halliburton о возможности международной сертификации, чтобы в итоге можно было торговать квотами на выброс.

"Газпром" тоже обдумывает проекты захоронения в России углекислого газа (в том числе импортируемого) в привязке к обоим своим целевым рынкам – европейскому и азиатскому. Сейчас специалисты компании проводят исследования по организации постоянного хранения СО2 на территории Дальневосточного, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. В исследовании рассматривается СО2, выделяемый при производстве водорода методом парового риформинга метана, а также при производстве электроэнергии на современных газовых и/или угольных электростанциях. Углекислый газ может импортироваться по действующим газопроводам, морем из стран АТР (Япония, Китай, Южная Корея), железнодорожным, авто- и иным транспортом.

Включается в процесс и "Роснефть", глава которой Игорь Сечин предложил правительству в рамках эксперимента по СО2 на Сахалине учесть как климатические проекты улавливание, использование и хранение углерода (СCUS), утилизацию попутного нефтяного газа, возобновляемые источники энергии и лесные проекты.

"ЛУКОЙЛ" в своем обновленном прогнозе долгосрочного развития ТЭК подчеркивал, что сокращение выбросов парниковых газов потребует глубоких технологических изменений не только в энергетике, но и в других отраслях промышленности. "Важную роль во всех сценариях играет применение технологий по улавливанию, утилизации и хранению СО2, а также использование естественных поглотителей углекислого газа, таких как леса и болота. К 2050 г объем поглощения эмиссий может составить от 3 млрд до 13 млрд т СО2-экв. в год", - оценивала НК.

Итак, процесс улавливания, закачки и захоронения СО2 на мировом уровне признан действенным способом декарбонизации промышленных объектов без их существенной модернизации. В списке достижения климатических целей CCS становится одним из основных инструментов – наряду с повышением энергоэффективности и переходом на возобновляемые источники энергии. Для нефтяников и газовиков захоронение СО2 может стать своего рода открытием, продлевающим жизнь отрасли. Для других промышленников, в первую очередь металлургов и энергетиков – важным фактором конкуренции. Прямо на наших глазах формируется новая отрасль, упустить шанс и не оказаться в обойме может дорогого стоить.

По данным Global CCS Institute, сейчас в мире есть возможность улавливать и захоранивать около 40 млн тонн диоксида углерода в год; в стадии реализации проекты на ещё около 60 млн тонн. По оценкам экспертов, к 2050 году объём CCS-проектов может превысить 10 млрд тонн СО2 в год.