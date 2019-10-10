В Энергостратегии РФ до 2035 года предусмотрели сохранение нефтедобычи при оптимистичном сценарии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Энергетическая стратегия России на период до 2035 года предполагает в оптимистичном сценарии сохранение ежегодной добычи нефти в 550-555 млн тонн, в консервативном сценарии - постепенное падение до 490 млн тонн, говорится в проекте документа, с которым ознакомился "Интерфакс".

При этом предусматривается рост экспорта нефти до 308 млн тонн при оптимистичном сценарии и его снижение до 253 млн тонн при пессимистичном по сравнению с 2020 годом, когда прогнозируется 288 млн тонн и 286 млн тонн.

Оба варианта развития отрасли опираются на рост добычи газа до 875 млрд куб метров и до 757 млрд куб метров соответственно (в 2020 году 702 млрд куб. метров и 670 млрд куб. метров), как и рост экспорта - до 357 млрд куб. метров и до 248 млрд куб. метров (в 2020 году 252 млрд куб. метров и 228 млрд куб. метров).

В этот период ожидается постепенное повышение глубины переработки НПЗ с 81,3% до 90-91%, выхода светлых нефтепродуктов с 62,2% до 70-79%.