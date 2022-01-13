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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
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В подмосковном парке "Патриот" удвоят число COVID-коек

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В госпитале в подмосковном парке "Патриот" идет работа по оборудованию дополнительных коек для больных коронавирусом, их число планируется увеличить до 800, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"Мы увеличиваем мощность "Патриота" до 800 коек, было 400-440. Мы разворачиваем заранее все необходимые мощности для того, чтобы оказывать медицинскую помощь по омикрону", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что работа по подготовке коек, кислорода и персонала к новой волне ведется во всех подразделениях регионального Минздрава.

Ранее госпиталь для больных COVID-19 работал на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот". Госпиталь почти на 1,5 тыс. пациентов открывали в четырех главных павильонах КВЦ "Патриот" (А, B, C, D), в которых ежегодно проходит военно-технический форум "Армия". В том госпитале работали военные медики и врачи из Одинцово.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет
коронавирус Подмосковье парк Патриот

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