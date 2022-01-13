В подмосковном парке "Патриот" удвоят число COVID-коек

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В госпитале в подмосковном парке "Патриот" идет работа по оборудованию дополнительных коек для больных коронавирусом, их число планируется увеличить до 800, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы увеличиваем мощность "Патриота" до 800 коек, было 400-440. Мы разворачиваем заранее все необходимые мощности для того, чтобы оказывать медицинскую помощь по омикрону", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что работа по подготовке коек, кислорода и персонала к новой волне ведется во всех подразделениях регионального Минздрава.

Ранее госпиталь для больных COVID-19 работал на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот". Госпиталь почти на 1,5 тыс. пациентов открывали в четырех главных павильонах КВЦ "Патриот" (А, B, C, D), в которых ежегодно проходит военно-технический форум "Армия". В том госпитале работали военные медики и врачи из Одинцово.