Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 155 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

В РоссииГоликова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в РоссииГоликова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в РоссииЧитать подробнее

Днем ранее сообщалось о 17 946 случаях заражения за сутки, прирост - 17,88%.

Серьезный рост заболеваемости зафиксирован в Москве - за сутки в городе заболели 5 490 человек. В Санкт-Петербурге также отмечается небольшой рост - 1 839 заболевших против 1 659 накануне. Аналогичная ситуация в Подмосковье - за сутки там заболели 1 556 человек (в среду - 1 238).

Еще 647 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 410 - в Свердловской области, 391 - в Ростовской области, 353 - в Краснодарском крае, 352 - в Ставропольском крае, 309 - в Пермском крае, 289 - в Алтайском крае, 280 - в Тверской области, 265 - в Красноярском крае, 254 - в Иркутской области, по 251 - в Новосибирской области, Приморском крае. Кроме того, 243 случая - в Ленинградской области, 242 - в Воронежской области, 232 - в Челябинской области, 229 - в Хабаровском крае, 225 - в Самарской области, 215 - в Омской области, 203 - в Сахалинской области, 202 - в Тульской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 740 пациентов (накануне скончавшихся было 745 человек). Больше всего умерших в Москве - 71, в Петербурге - 58, в Московской области - 39.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 723 тыс. 305 случаев коронавирусной инфекции, 319 172 умерших и 9 млн 784 тыс. 348 выписанных, в том числе 25 984 выписаны за последние сутки.

Хроника коронавируса. Январь.

12
В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет
коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

В Кремле приравняли проект новых санкций США к инициативе по разрыву отношений

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с пельменями в школьных столовых

Что случилось этой ночью: четверг, 13 января

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 12 рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 12 рейсов

При взрыве газового бойлера в доме на юге Сахалина пострадал человек

Что произошло за день: среда, 12 января

Грушко заявил, что РФ ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });