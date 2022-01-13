В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 155 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Днем ранее сообщалось о 17 946 случаях заражения за сутки, прирост - 17,88%.

Серьезный рост заболеваемости зафиксирован в Москве - за сутки в городе заболели 5 490 человек. В Санкт-Петербурге также отмечается небольшой рост - 1 839 заболевших против 1 659 накануне. Аналогичная ситуация в Подмосковье - за сутки там заболели 1 556 человек (в среду - 1 238).

Еще 647 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 410 - в Свердловской области, 391 - в Ростовской области, 353 - в Краснодарском крае, 352 - в Ставропольском крае, 309 - в Пермском крае, 289 - в Алтайском крае, 280 - в Тверской области, 265 - в Красноярском крае, 254 - в Иркутской области, по 251 - в Новосибирской области, Приморском крае. Кроме того, 243 случая - в Ленинградской области, 242 - в Воронежской области, 232 - в Челябинской области, 229 - в Хабаровском крае, 225 - в Самарской области, 215 - в Омской области, 203 - в Сахалинской области, 202 - в Тульской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 740 пациентов (накануне скончавшихся было 745 человек). Больше всего умерших в Москве - 71, в Петербурге - 58, в Московской области - 39.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 723 тыс. 305 случаев коронавирусной инфекции, 319 172 умерших и 9 млн 784 тыс. 348 выписанных, в том числе 25 984 выписаны за последние сутки.