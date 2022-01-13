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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
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Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Система здравоохранения РФ готова к возможному росту заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма "омикрон", койки уже развернуты, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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"Мы видим степень распространения в Соединенных Штатах, в Европе, и все те предыдущие процессы распространения вируса в предыдущие четыре волны говорят о том, что ни Москва, ни Россия этого не избежит, поэтому подготовка системы началась еще до Нового года, койки развернуты, мы готовы", - сказал Проценко в четверг журналистам на полях Гайдаровского форума.

Данные зарубежных медиков подтверждают, что заболевание "омикроном" переносится легче, чем заражение вариантом "дельта", сказал Проценко. "Это результат наблюдений наших коллег, которые находятся уже в гуще "омикрона". Они говорят, что болеют менее тяжело, случаев стремительного развития, которые мы видели при "дельте", когда за три-четыре дня поражение лёгких увеличивалось с КТ-1 до КТ-4, меньше, но это не значит, что нам всем надо расслабляться, потому что индекс контагиозности, распространения "омикрона" намного выше, чем при "дельта", - добавил Проценко.

По его словам, методы борьбы с пандемией не меняются: необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры, проходить вакцинацию и ревакцинацию.

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В РФ зарегистрированы 698 случаев заболевания "омикроном", сообщилаа накануне вице-премьер Татьяна Голикова.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Денис Проценко

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