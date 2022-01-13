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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
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Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, предусматривающие введение QR-кодов для посещения ряда организаций с понедельника.

Как следует из опубликованного на сайте крымского правительства документа, с 17 января возвращается требование о предъявлении QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании, либо ПЦР-тестов для посещения заведений общественного питания, торговых центров, салонов, саун, фитнес-центров, театров и кинотеатров.

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Также с понедельника вводится запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах. Продлен "до особого распоряжения" запрет на работу хостелов.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг.

В конце 2021 года количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в Крыму начало снижаться: этот показатель опустился с максимальных 880 до 60. В связи с этим власти временно, до 20 января, отменили необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест.

В последние дни в регионе возобновился рост числа заболевших, за минувшие сутки вирус обнаружен у 94 человек. За все время пандемии диагноз "COVID-19" был подтвержден у 127 тыс. человек, более 4,5 тыс. пациентов умерли.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2022 годаПандемия коронавируса
Крым Сергей Аксенов Коронавирус

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