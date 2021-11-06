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В Крыму отменили требование о ПЦР-тесте при наличии QR-кода для заселения в отели

В Крыму отменили требование о ПЦР-тесте при наличии QR-кода для заселения в отели
В аэропорту Симферополя
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, изменив требования для размещения в гостиницах.

Как следует из опубликованного на сайте крымского правительства документа, с 8 ноября при заселении в гостиницы не нужно предъявлять отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, если есть сертификат о вакцинации либо о перенесенном заболевании или QR-код. Правило о ПЦР-тесте сохраняется только для тех, у кого есть противопоказания к прививке, но это нужно подтвердить документально.

Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма было введено с 25 октября. По данным властей, это снизило загрузку официальных средств размещения на 20%.

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Накануне Аксенов сообщил, что режим нерабочих дней в Крыму не будет продлен после 7 ноября.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 35 раз подряд со 2 октября.

Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 100 тыс. человек, более 3 тыс. пациентов умерли. Привились около половины крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности.

Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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