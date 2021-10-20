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Крым вводит QR-коды для общественных мест и самоизоляцию для пожилых

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Крыма внесли в среду изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за распространения коронавируса, они включают ограничения для постояльцев гостиниц и посетителей общественных мест.

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода... Дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения", - говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства.

QR-коды также вводят с 25 октября для посетителей ресторанов, кафе, баров, клубов, спортзалов, театров, библиотек и музеев.

Кроме того, указ содержит обязательство для граждан старше 65 лет "не покидать места проживания", за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Работодатели обязаны обеспечить им дистанционную форму работы. Это ограничение не распространяется на медработников и сотрудников некоторых соцучреждений.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 17 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 89 тыс. человек, более 2,8 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек), что, по данным властей, ниже среднероссийского уровня.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

Крым коронавирус

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