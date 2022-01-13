Суд не стал смягчать сроки башкирским экс-полицейским за изнасилование коллеги

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суд оставил без изменения обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским из Башкирии, осужденным за изнасилование коллеги, сообщила в четверг пресс-служба регионального СУ СКР.

"Осужденные, не согласившись с вынесенным приговором, обжаловали его в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Суд, рассмотрев доводы осужденных, признал версию следствия и выводы Верховного суда Башкирии законными и обоснованными и оставил приговор в части квалификации действий и назначенного наказания всем фигурантам без изменения", - говорится в сообщении.

При этом суд вернул на новое рассмотрение заявленный потерпевшей гражданский иск о компенсации морального вреда, выделив его в отдельное производство.

23 июня 2021 года Верховный суд Башкирии после повторного рассмотрения уголовного дела признал экс-полицейских Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева виновными по статьям 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и приговорил Яромчука к 5,5 годам колонии, Галиева и Матвеева - к 7 годам.

Установлено, что бывшие начальник ОМВД по Уфимскому району Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Яромчук в ночь на 30 октября 2018 года в отделе полиции изнасиловали 23-летнюю дознавательницу.

В декабре 2019 года Кировский суд Уфы признал их виновными по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Галиев и Матвеев были приговорены к 7 годам колонии, Яромчук - к 6 годам. Суд также взыскал с них солидарно 3 млн рублей в счет морального вреда. Ни один из подсудимых вину не признал.

3 июня 2020 года Матвеев и Галиев были полностью оправданы Верховным судом Башкирии, Яромчуку наказание было снижено с шести до четырех лет лишения свободы.

10 ноября того же года Шестой кассационный суд в Самаре, рассмотрев кассационные жалобы на приговор от потерпевшей, а также прокуратуры Башкирии и защиты осужденного Павла Яромчука, отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии.

После возбуждения уголовного дела фигуранты были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.