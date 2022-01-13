Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Суд не стал смягчать сроки башкирским экс-полицейским за изнасилование коллеги

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суд оставил без изменения обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским из Башкирии, осужденным за изнасилование коллеги, сообщила в четверг пресс-служба регионального СУ СКР.

"Осужденные, не согласившись с вынесенным приговором, обжаловали его в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Суд, рассмотрев доводы осужденных, признал версию следствия и выводы Верховного суда Башкирии законными и обоснованными и оставил приговор в части квалификации действий и назначенного наказания всем фигурантам без изменения", - говорится в сообщении.

При этом суд вернул на новое рассмотрение заявленный потерпевшей гражданский иск о компенсации морального вреда, выделив его в отдельное производство.

23 июня 2021 года Верховный суд Башкирии после повторного рассмотрения уголовного дела признал экс-полицейских Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева виновными по статьям 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и приговорил Яромчука к 5,5 годам колонии, Галиева и Матвеева - к 7 годам.

Установлено, что бывшие начальник ОМВД по Уфимскому району Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Яромчук в ночь на 30 октября 2018 года в отделе полиции изнасиловали 23-летнюю дознавательницу.

В декабре 2019 года Кировский суд Уфы признал их виновными по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Галиев и Матвеев были приговорены к 7 годам колонии, Яромчук - к 6 годам. Суд также взыскал с них солидарно 3 млн рублей в счет морального вреда. Ни один из подсудимых вину не признал.

3 июня 2020 года Матвеев и Галиев были полностью оправданы Верховным судом Башкирии, Яромчуку наказание было снижено с шести до четырех лет лишения свободы.

10 ноября того же года Шестой кассационный суд в Самаре, рассмотрев кассационные жалобы на приговор от потерпевшей, а также прокуратуры Башкирии и защиты осужденного Павла Яромчука, отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии.

После возбуждения уголовного дела фигуранты были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Башкирия МВД РФ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах
Пандемия коронавируса

Миронов допустил, что Дума не станет рассматривать законопроект о QR-кодах

Первые самолеты с десантниками вылетели из Алма-Аты в Ивановскую область

Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

Расследуется хищение 5 млн рублей через контракт о доставке астронавтов на МКС

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
Пандемия коронавируса

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });