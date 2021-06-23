Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги

Начальник РОВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев в Кировском районном суде Фото: Ильгиз Калимулин/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы, передал корреспондент "Интерфакса".

После повторного рассмотрения дела Павел Яромчук осужден на 5,5 лет колонии, Салават Галиев и Эдуард Матвеев - на семь лет колонии каждый. Они признаны виновными по ст. 131 и 132 УК РФ.

По версии следствия, начальник ОМВД по Уфимскому району Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Яромчук в ночь на 30 октября 2018 года напали на 23-летнюю дознавательницу в отделе полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено дело по факту группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Фигурантов дела, заявлявших о своей невиновности, уволили из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за распитие алкоголя на рабочем месте.

В декабре 2019 года Галиев и Матвеев были приговорены к семи, а Яромчук - к шести годам колонии общего режима. Суд также солидарно взыскал с них 3 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Все стороны обжаловали этот приговор, и 3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева, а третьему обвиняемому, Яромчуку, наказание было снижено с шести до четырех лет лишения свободы.

В ноябре того же года кассационный суд в Самаре отменил решение Верховного суда Башкирии и отправил дело на пересмотр.