Соцсеть Likee первым из зарубежных сервисов в РФ начала исполнять закон "о приземлении"

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и отправлять короткие видео, начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Соцсеть стала первым иностранным сервисом, начавшим выполнять этот закон.

"Как ответственная компания, работающая в России, Likee подчиняется требованиям Роскомнадзора и в настоящий момент выполняет процедуры, предусмотренные действующим законодательством. В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций. Помимо этого, мы действительно установили один из рекомендуемых Роскомнадзором счетчиков посещаемости ресурса, MyTracker", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Также компания в конце декабря подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и в настоящий момент ожидает его подтверждения, рассказали в пресс-службе.

"Помимо этого, мы заканчиваем процедуры, связанные с открытием офиса в России", - добавили в компании.

Ранее о том, что Likee одной из первых начала выполнять требования закона о "приземлении" сообщил в своем телеграм-канале автор закона, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он уточнил "Интерфаксу", что это первый случай подчинения иностранного сервиса новому российскому закону. "Да, это первый случай. По моим данным, эта компания на связи с регулятором", - сказал замглавы комитета.

"Интерфакс" направил запрос в Роскомнадзор, но на момент написания заметки ответа пока не получил.

Закон о "приземлении"

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в Рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC , Apple Distribution, Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.