Путин подписал закон о "приземлении" Google и Facebook

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать полноценные представительства в России. Закон опубликовали 1 июля на официальном портале правовой информации.

Теперь иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в России не менее полумиллиона человек будут должны открыть в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами. Также компании должны будут ограничивать распространение в России контента, нарушающего российские законы.

Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов России, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из России или получают денежные средства от российских граждан и юрлиц.

Кроме того, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, требования к которой устанавливаются Роскомнадзором.

Требования коснутся, в том числе, провайдеров хостинга, мессенджеров, операторов рекламных систем и "организаторов распространения информации" в интернете.

При этом подпадающие под инициативу сервисы будут обязаны установить "одну из предлагаемых" Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационных ресурсов из России.

Реестр иностранных лиц в Рунете

Роскомнадзор будет вести на своем сайте специальный перечень "иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети интернет на территории РФ", в котором должны указываться сведения о соблюдении владельцами ресурсов вводимых требований и применяемых к ним в связи с нарушениями санкциях, таких, как запрет на их рекламу и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на ресурсах-нарушителях, запрет на перевод денежных средств.

Для этого в течение суток с момента регистрации личного кабинета владелец ресурса должен будет подать в РКН соответствующее заявление. Также они обязаны передавать по требованию РКН "информацию, необходимую для ведения перечня" в течение 10 дней со дня получения запроса.

По заявлению самого владельца интернет-ресурса он может быть исключен из данного перечня, если в течение трех месяцев его ежесуточная российская аудитория составляла менее 500 тыс. человек. При подобном снижении посещаемости из России в течение шести месяцев сведения могут быть исключены Роскомнадзором из перечня без заявления.

Санкции

Законом предусмотрен ряд "мер принуждения" к исполнению владельцами иностранных интернет-ресурсов его норм - от информирования российских пользователей о нарушении законодательства до полной блокировки в России.

Операторы поисковых системы по требованию РКН будут должны информировать россиян о том, что ресурсы не соблюдают российские законы. РКН определит требования к содержанию таких сообщений. Операторы должны будут начинать и прекращать такое информирование в течение суток с момента получения запроса ведомства.

Точно так же поисковиками по запросу ведомства может быть прекращена выдача ресурса на запросы пользователей. Операторы поисковых систем должны начинать или прекращать выполнять данное требование в течение суток со дня его получения.

Большинство "мер понуждения" вступает в силу и прекращается при появлении соответствующих сообщений в перечне иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России, размещаемом на сайте РКН.

Так, в отношении ресурсов-нарушителей может быть введен и запрет на их рекламу в России и на размещение на этих сервисах рекламы, ориентированной на россиян, независимо от того, кто эту рекламу там размещает.

Кроме того, за нарушения РКН может включить иностранное лицо в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств и прием платежей. В итоге банкам, платежным агентам, операторам связи и почтовой связи будет запрещено переводить деньги такому иностранному лицу. При этом если РКН выявит в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факты оказания услуг по переводу денег, то сведения о таком поставщике также будут включены в отдельный список, который будет вестись по согласованию с ЦБ.

Также РКН наделяется правом через уполномоченных лиц выполнять действия по совершению сделки для подтверждения факта перевода средств в пользу иностранного лица из "черного списка" РКН. Затем данные факты направляются в ЦБ для принятия регулятором мер реагирования.

Иностранным лицам могут перекрыть и трансграничную передачу персональных данных российских пользователей - в этом случае государственные и муниципальные органы власти, российские физические и юридические лица будут не вправе передавать им такую информацию.

Последняя из предусмотренных санкций - возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя на территории России в соответствии с п. 5.1 ст. 46 закона "О связи" (126-ФЗ). Роскомнадзор должен начать или прекратить применение соответствующих "технических средств противодействия угрозам" в течение суток с момента принятия такого решения.

Применение наказаний

Наиболее жесткие "меры понуждения", вводимые законом, РКН сможет применять только в определенных случаях. Так, запрет на поисковую выдачу ресурсов, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян, частичная и полная блокировка ресурса допустимы, только если иностранное лицо не исполняет требований об открытии российского отделения, регистрации личного кабинета в Роскомнадзоре и размещении форм обратной связи в течение 30 дней с момента получения уведомления от ведомства, а также при неисполнении норм о хранении персональных данных россиян на территории России.

Для назначения остальных санкций - информирования пользователей о нарушении российского законодательства, запрета на распространение рекламы ресурсов-нарушителей и размещения рекламы на них, ограничения переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц - достаточно лишь неисполнения вводимых инициативой норм, дополнительные условия в законе не прописаны.

Также, согласно поправкам, которые были внесены ко второму чтению инициативы, предусмотренные законом "меры принуждения" могут применяться, в том числе, против иностранных лиц, не соблюдающих требования о передаче данных в систему учета рекламы в интернете.

Обязанность передавать информацию о себе и своих материалах для распространителей рекламы, операторов рекламных систем и рекламных посредников, размещающих в интернете направленную на российских пользователей рекламу, также предусмотрена в законе.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением нормы, обязывающей компании открывать полноценные представительства - она вступает в силу с 1 января 2022 года.

Законопроект в Думу внесли в мае члены думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи во главе с председателем Александром Хинштейном, а также сенатор Алексей Пушков. В третьем чтении закон был принят 17 июня.

"У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения - экономических, прежде всего", - отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как говорил Хинштейн, под действие закона могут подпасть не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Iherb и Ikea), а также "Википедия".

На заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи 28 мая для обсуждения инициативы в первом чтении были приглашены все 20 ресурсов, которые могут подпасть под действие предлагаемых норм, однако участие в заседании приняли представители лишь трех из них - Aliexpress, IHerb и "Википедии".