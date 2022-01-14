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Apple начала выполнять требования закона о "приземлении"

Компания открыла личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Apple начала выполнять требования закона о "приземлении"
Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Apple Distribution International Ltd зарегистрировала на сайте Роскомнадзора личный кабинет в рамках исполнения закона "о приземлении" иностранных интернет-компаний.

Информация об этом содержится на сайте Роскомнадзора, посвященном соответствующему законодательству.

Ранее в пресс-службе соцсети коротких видео Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

"В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций. Помимо этого, мы действительно установили один из рекомендуемых Роскомнадзором счетчиков посещаемости ресурса, MyTracker", - сообщили там. Между тем, на сайте РКН такой информации нет.

"Интерфакс" направил запрос в ведомство, а также в пресс-службу Apple.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал так называемый закон о "приземлении". Этот закон обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC , Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Apple Роскомнадзор

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