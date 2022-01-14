В Москве "омикрон" пока распространяется среди людей молодого и среднего возраста

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Столичные власти фиксируют заболеваемость штаммом "омикрон" преимущественно среди молодежи и граждан среднего возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня вирус циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдет до старшего поколения, хроников, мне кажется, другая картина будет", - сказал мэр в интервью каналу "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что болезнь при штамме "омикрон" протекает легче, но нужно быть готовым к любому развитию событий.

"Пока мы видим, что количество средних и тяжелых заболеваний меньше, чем в предыдущую волну. Несмотря на рост заболевших, объем госпитализаций не увеличивается", - подчеркнул Собянин.

В Москве продолжится рост суточной заболеваемости COVID-19 на следующей неделе из-за распространения штамма "омикрона", сказал Собянин.

"Я думаю, что это не предел (нынешние показатели), будет (заболеваемость) на следующей неделе еще расти с учетом той картины, которую мы видим в других странах и городах", - отметил мэр.

По его мнению, уже на этой неделе показатели суточной заболеваемости могут достигнуть 6-7 тыс. новых случаев, что "достаточно много".

В последние два дня в Москве выявляют по 5 с лишним тысяч случаев заболевания COVID-19 в сутки.