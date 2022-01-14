Минздрав назвал усталость в числе первых симптомов "омикрона"

Более серьезные симптомы - одышка и затяжной период высокой температуры

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На первом этапе заражения вариантом коронавируса "омикрон" у заболевших может возникнуть легкое простудное состояние, включая появление головной боли, усталости, насморка, заложенности носа и першения в горле, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он сослался на наблюдение за случаями заражения "омикроном" в России и за рубежом.

"Часто отмечается чихание, першение в горле, усталость. Часто в том числе пациенты отмечают такое легкое состояние, специалисты его называют продромальным, яркой клиники нет, но чувство, как будто человек заболевает", - сказал министр.

По его словам, особенно часто такие легкие симптомы отмечаются у уже имеющих иммунитет к коронавирусу пациентов, которые могут переболеть в легкой форме.

"Действительно сократился период такого скрытого течения, он составляет от двух до пяти дней, и особенность этого варианта коронавируса заключается в том, что в течение последующих после развития заболевания трех-четырех дней возможно развитие осложнений", - добавил Мурашко. На этом же брифинге данные по инкубационному периоду приводила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Более серьезными симптомами заражения "омикроном" являются появление одышки и долго не снижающаяся повышенная температура после этого периода, продолжил он.

О том, что заражение "омикроном" вызывает першение в горле и боль в мышцах (миалгию), Мурашко рассказывал после поездки российских специалистов в ЮАР.

Попова на брифинге говорила, что у переболевших и у правильно привившихся людей заражение "омикроном" заканчивается симптомами легкого ОРЗ "или очень легкого течения гриппа".