Задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на вдову Градского

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали одного из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову народного артиста Александра Градского Марину Коташенко в Московской области.

"Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам во вторник.

Продолжается розыск остальных соучастников нападения.

16 января МВД возбудило уголовное дело о разбое после нападения на вдову Градского.

Со слов потерпевшей, трое мужчин остановили ее автомобиль в Подмосковье, и угрожая оружием, заставили вернуться в ее дом. Грабители забрали у женщины крупную сумму денег и скрылись.

В прокуратуре Подмосковья поставили на контроль ход и результаты расследования данного уголовного дела.

Певец, композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября прошлого года. Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.