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Из Казахстана в РФ за прошедшие сутки вернулись 40 самолетов с российскими миротворцами

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - 40 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"На аэродромах была организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ и Ульяновского соединения ВДВ", - следует из сообщения.

Десантники-миротворцы провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации, добавили в оборонном ведомстве.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Минобороны РФ

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