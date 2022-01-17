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Защита обжаловала арест одного из предполагаемых хакеров REvil

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Защита одного из предполагаемых участников группировки REvil Андрея Бессонова подала апелляционную жалобу на его арест.

Апелляционная жалоба поступила в Тверской суд Москвы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина в понедельник.

В ФСБ РФ 14 января 2022 года сообщили о задержании по запросу США ряда участников группировки REvil в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

Задержанным фигурантам было предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

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Тверской суд Москвы 14 и 15 января по ходатайству следствия заключил под стражу восьмерых обвиняемых: Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева, Руслана Хансвярова, Михаила Головчука, Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Обыски, как сообщили в ФСБ, прошли в домах 14 участников группы, у которых были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыс., 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

Как пояснили в ФСБ, основанием для розыскных и следственных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифрование.

По версии ФСБ, задержанные разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение средств с банковских счетов иностранцев и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.

REvil Андрей Бессонов Москва Тверской суд США

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