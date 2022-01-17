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МИД РФ выступил против искусственного затягивания процесса сертификации СП 2

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Процедура сертификации "Северного потока 2" должна осуществляться без искусственного затягивания и политизации в строгом соответствии с действующими нормами, Россия намерена их неукоснительно соблюдать, заявили в понедельник в МИД России.

"Запуск СП 2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ в связи с предстоящим во вторник визитом главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

"Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ заявили, что "разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны".

"Эта политика, в частности, находит выражение в значимом постоянном присутствии Бундесвера на "восточном фланге" НАТО, усилении активности его участия в проводимых блоком военных учениях в различных регионах на востоке Европы, предоставлении территории ФРГ в качестве основной зоны размещения и логистического обеспечения американских войск на Европейском континенте", - отмечается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с Бербок "предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь, реализации российских предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе".

"Рассматриваем Германию в качестве влиятельного игрока на международной арене, значимого для нас соседа, отношения России с которым всегда сохраняли особенный характер, в том числе с учетом известных из истории взлетов и падений", - подчеркнули в МИД РФ.

Северный поток 2 Германия МИД РФ

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