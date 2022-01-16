В Кремле заявили, что РФ ждет ответов Запада на свои предложения по безопасности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия настаивает на конкретных ответах Запада на свои предложения по гарантиям безопасности в связи с нарастанием напряженности вокруг Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Напряженность на границе с Украиной слишком высока, слишком высока она и в этой части Европы, что порождает большие проблемы и создает опасности для континента", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

"В связи с этим мы настаиваем на конкретном и прямом ответе на наши опасения", - добавил Песков.

Он заявил, что обвинения в адрес России в том, что ее действия являются причиной напряженности в районе границы с Украиной, бездоказательны, добавив: "Мы еще ждем предъявления этих доказательств".

"Мы не имеем к этому никакого отношения. И Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы слышали обвинения в адрес России... доказательств представлено не было, и мы считаем это продолжением еще одного недоказанного обвинения в адрес России", - заявил он.

Песков отметил, что Россия не причастна к недавним хакерским атакам на правительственные ведомства Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ сказал, что в России привыкли к тому, что Запад обвиняет ее во всем, "даже в плохой погоде".