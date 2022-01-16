Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:04Заразились
на 15.01В России 10 774 304+27 179В мире 323 567 887+3 468 369

В Кремле заявили, что РФ ждет ответов Запада на свои предложения по безопасности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия настаивает на конкретных ответах Запада на свои предложения по гарантиям безопасности в связи с нарастанием напряженности вокруг Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В РоссииПесков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайтыПесков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайтыЧитать подробнее

"Напряженность на границе с Украиной слишком высока, слишком высока она и в этой части Европы, что порождает большие проблемы и создает опасности для континента", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

"В связи с этим мы настаиваем на конкретном и прямом ответе на наши опасения", - добавил Песков.

Он заявил, что обвинения в адрес России в том, что ее действия являются причиной напряженности в районе границы с Украиной, бездоказательны, добавив: "Мы еще ждем предъявления этих доказательств".

"Мы не имеем к этому никакого отношения. И Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы слышали обвинения в адрес России... доказательств представлено не было, и мы считаем это продолжением еще одного недоказанного обвинения в адрес России", - заявил он.

Песков отметил, что Россия не причастна к недавним хакерским атакам на правительственные ведомства Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ сказал, что в России привыкли к тому, что Запад обвиняет ее во всем, "даже в плохой погоде".

Россия Украина Дмитрий Песков

Новости

Песков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайты

Песков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайты

Что произошло за день: суббота, 15 января

Суд арестовал еще пятерых предполагаемых хакеров группы REvil

В Россию из Казахстана вернулись 17 самолетов с десантниками

Число задержанных предполагаемых хакеров группы REvil увеличилось до восьми

Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

Самолет из Петербурга сел в Самаре после анонимной угрозы взрыва

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

Самолет готовится экстренно сесть в Самаре из-за анонимной угрозы взрыва

Самолет готовится экстренно сесть в Самаре из-за анонимной угрозы взрыва

Число оставшихся без света жителей Ставрополья достигло 59 тысяч человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });