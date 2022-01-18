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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
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Мишустин предложил работодателям переводить сотрудников на "удаленку" из-за COVID

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин призвал работодателей в связи с распространением коронавируса по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

"Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу", - сказал Мишустин во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"В первую очередь, это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями", - добавил председатель правительства.

"Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим", - сказал Мишустин, призвав создать максимально безопасные условия на рабочих местах.

По данным оперштаба на вторник, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 31 252 случая.

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки стало максимальным с начала декабря прошлого года. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных городах России.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2022 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус

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