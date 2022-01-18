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Что произошло за день: вторник, 18 января

Рекордный обвал рынка акций РФ, закон о пожизненном сроке для педофилов и первое заявление Назарбаева после беспорядков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Главы МИД России и Германии провели переговоры. Анналена Бербок, в частности, заявила о ста тысячах российских военных у украинских границ, в то время как Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не может принимать требования по поводу перемещений на своей территории. Также министры обсудили сертификацию "Северного потока 2".

- В России официально подтвердились 1 682 случая заражения "омикроном". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что на деле случаев больше, а из заразившихся 68,9% не были привиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что пока не наблюдается увеличение числа людей, попадающих в больницы, но призвал работодателей переводить сотрудников на удаленку. За сутки в стране выявили 31 252 случая COVID-19.

- Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года из-за геополитических рисков вокруг России. Индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%), индекс РТС - 1367,45 пункта (-7,3%).

- Сергей Собянин заявил, что в Москве не будут вводить дополнительные меры из-за COVID-19. Между тем режим самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлен до 1 апреля. Также продлевается действие требования о переводе на удаленку не менее 30% работников. Собянин отметил, что в столице наблюдается еженедельный двукратный рост заболеваемости COVID-19.

- Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов. В частности, максимальное наказание грозит за первое преступление, сопряженное с другим, тяжким или особо тяжким. Ранее пожизненное заключение назначали рецидивистам. Кроме того, закон предусматривает пожизненный срок за преступления против всех несовершеннолетних, а не только детей младше 14 лет.

- Нурсултан Назарбаев впервые сделал первое заявление по поводу беспорядков в Казахстане. Экс-президент отметил, что раскола элит нет и у главы государства Касым-Жомарта Токаева в руках вся полнота власти. Назарбаев сказал, что он пенсионер, никуда не уезжал и находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана.

- Российские военные примут участие в учениях в Белоруссии, которые продлятся до 20 февраля.

- Microsoft Corp. купит разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Гендиректор компании Бобби Котик останется ее главой и будет подчиняться руководителю геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру. Activision Blizzard известна играми Call of Duty, Warcraft и Diablo.

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