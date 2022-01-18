Сбербанк усилит меры безопасности в связи с распространением штамма "омикрон"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в связи с распространением штамма "омикрон" усиливает меры безопасности для сотрудников, находящихся в офисе, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк, в частности, несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета команды (95%), в Московском регионе вводит обязательное ПЦР-тестирование не реже чем один раз в семь дней вне зависимости от наличия вакцинации. "Также в связи с большой долей заболеваемости "омикроном" и с его высокой контагиозностью Сбер рассматривает решение отправить на удаленный режим работы большее число сотрудников", - отмечается в сообщении.

Первые результаты тестирования сотрудников Сбербанка показали, что штамм "омикрон" выявляется в среднем у 80% людей, получивших положительный результат ПЦР-теста.

Сбербанк с 17 января из-за ухудшения эпидемиологической ситуации планировал увеличить долю сотрудников, работающих в дистанционном формате, до 50%. "Мы с понедельника отправляем 50% на удаленку и все совещания переводим в виртуальный режим", - сообщил на прошлой неделе президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

У Сбербанка в удаленном режиме работало порядка 40% сотрудников, заявил в начале декабря 2021 года Греф. По его словам, банк был готов сократить долю сотрудников, работающих в удаленном режиме, до 30%, если бы позволила эпидемиологическая ситуация.