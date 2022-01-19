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РЖД увеличат число сотрудников на удаленке из-за "омикрона"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщило, что из-за "омикрона" переведет на удаленку как можно больше сотрудников, не задействованных в процессе перевозок. В первую очередь это затронет работников старшего возраста, а также тех, у кого медицинский отвод от прививок.

На данный момент привито более 88% коллектива РЖД, иммунитет сформирован у 93% сотрудников. В январе дистанционно работали более 33 тысяч железнодорожников.

В России 31% работодателей отправили хотя бы часть подчиненных на удаленку из-за пандемии, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Опрос проводился с 13 по 18 января среди 1000 кадровиков в 171 населенном пункте. Результаты исследования поступили в "Интерфакс" ранее 19 января. В остальных 69% компаний "удаленщиков" пока нет.

Из-за "омикрона" перевести сотрудников на дистанционный формат работы планирует каждый девятый работодатель (11%), не собираются этого делать 35% опрошенных, поскольку в их компаниях работа этого не позволяет.

Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2022 годаПандемия коронавируса
РЖД коронавирус Superjob

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