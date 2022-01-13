Сбербанк с понедельника отправит 50% персонала на удаленку

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - С понедельника, 17 января 50% сотрудников Сбербанка перейдут на удаленную работу, сообщил президент-предправления кредитной организации Герман Греф. Он объявил об этом после заявлений высокопоставленных чиновников о неминуемом росте заболеваемости COVID-19 в России из-за "омикрона".

Все совещания со следующей неделе в банке будут проводить удаленно.

С начала пандемии банк не раз отправлял сотрудников на удаленку. Во вторую волну осенью 2020 года, еще до начала вакцинации, на дистанционную работу были переведены до 70% персонала Сбера.

В декабре 2021 года Греф говорил, что считает нормальным сохранить на удаленке 30% сотрудников, но подчеркивал, что предсказать динамику пандемии невозможно. На момент этого интервью из дома работали около 40% персонала, привиты были около 89% сотрудников, вместе с переболевшими иммунитет имели порядка 94% штата.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в четверг объявил о росте заболеваемости по стране. Суточный прирост COVID-19 составил 21 155 новых случаев заражения против 17 946 днем ранее. В Москве прирост составил 5 490 заболевших, хотя до 7 января ежедневно сообщалось о менее чем 2000 случаях.