Горсуд Петербурга оставил в СИЗО совладельца "Рив Гош" Мейера

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд оставил под арестом обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Августа Мейера, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление Московского районного суда (об аресте бизнесмена - ИФ) без изменений", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, у Мейера три новых адвоката, его прежний защитник отведен постановлением следователя.

Адвокаты просили горсуд постановление о заключении предпринимателя под стражу отменить, либо смягчить на домашний арест или залог до 30 млн рублей.

По их мнению, дело является "абсолютно предпринимательской историей", обоснованность подозрения Мейера "подтверждается только анализом банкротного дела, в котором сказано, что он являлся совладельцем "Юлмарта". В обоснование позиции адвокаты указали, что следствие продлено до 50 месяцев; дело дважды пытались направить в суд; к ответственности привлекли шесть человек, но под стражей только Мейер.

Убеждая суд изменить меру пресечения, защита также отметила, что американец Мейер отказался от гражданства США в пользу РФ, что лишает его "надежды на убежище" в Штатах. "Не найти такого человека в России больше", - цитирует пресс-служба судов одного из защитников.

Кроме того, адвокаты сообщили суду, что Мейер является бывшим помощником окружного прокурора Сан-Диего.

Совладелец парфюмерно-косметической сети "Рив Гош", экс-совладелец обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер, его супруга и деловой партнер Инна Мейер и гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова обвиняются в двух эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей. По данным СМИ, дело связано с хищением у Сбербанка свыше 2,4 млрд рублей, полученных на развитие "Юлмарта".

В декабре 2021 года Московский районный суд Петербурга отправил Инну Мейер и Стрельцову под домашний арест, Августа Мейера заключил под стражу. Ранее в январе Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляцию Инны Мейер и Стрельцовой на избранную меру пресечения.