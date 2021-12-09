Август Мейер арестован до 7 февраля

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Московский суд Петербурга до 7 февраля арестовал бизнесмена Августа Мейера по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, сообщила пресс-служба городских судов.

Совладельцу сети "Рив Гош" и интернет-ритейлера "Юлмарт" вменяют два эпизода - хищение 1 428 677 453 рублей и 1 млн рублей, следует из ходатайства следствия. Как сообщал "Коммерсантъ", его обвиняют в хищении кредитов Сбербанка, которые были привлечены на развитие "Юлмарта" незадолго до краха компании. В Сбербанке подтвердили, что "Юлмарт" должен кредитной организации 2,4 млрд рублей.

Мейера и его жену Инну задержали 8 декабря. 9 декабря пресс-служба судов сообщила, что задержана также гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова. Для нее и Инны Мейер следствие попросило домашний арест.

Из позиции защиты стало известно, что "пять лет ведется следствие", "уже все изъято, все допрошены" и речь идет о бизнес-конфликте. Как передавала пресс-служба, прокурор на это возражал, что дело по второму эпизоду мошенничества было возбуждено только в сентябре 2021 года. Следователь, обосновывая просьбу об аресте Мейера, указал, что тот начал активные попытки отчуждения имущества.

Мейер вины не признает.

Он родился в США и живет в России с 1999 года. В суде он сообщил, что у него есть три гражданства - России, Мальты, а также Сент-Китс и Невиса.