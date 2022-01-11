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Суд Петербурга оставил под домашним арестом супругу совладельца "Рив Гош"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд оставил под домашним арестом обвиняемую в мошенничестве Инну Мейер, супругу предпринимателя Августа Мейера, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

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"Постановление Московского районного суда (об избрании Мейер меры пресечения в виде домашнего ареста - ИФ) оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

Женщина и ее адвокаты просили решение о домашнем аресте отменить либо смягчить меру пресечения до запрета определенных действий. По их мнению, суду первой инстанции не предоставили доказательств причастности Мейер к инкриминируемым преступлениям.

По информации пресс-службы, в последнем слове Мейер заявила, что не согласна с обвинением и не считает себя виновной.

Как сообщалось накануне, Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте ее имущества. Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться квартирой.

Инна Мейер, ее супруг - совладелец парфюмерно-косметической сети "Рив Гош" и экс-совладелец обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова обвиняется в двух эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей. В начале декабря 2021 года Московский районный суд Петербурга отправил женщин под домашний арест, а мужчину заключил под стражу.

Ранее во вторник сообщалось, что Горсуд северной столицы оставил в силе постановление о мере пресечения в отношении Стрельцовой.

По данным СМИ, дело Мейеров и Стрельцовой связано с хищением у Сбербанка свыше 2,4 млрд рублей, полученных на развитие "Юлмарта".

Инна Мейер Август Мейер

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